Україна обговорить з ЄС і Росією економічні аспекти Угоди про асоціацію 11 липня

Президент України Петро Порошенко підтвердив намір України, відповідно до домовленостей, провести 11 липня консультації за участі представників Євросоюзу, України та Росії щодо економічних аспектів реалізації Угоди про асоціацію.

Як повідомляє прес-служба президента, про це він сказав під час зустрічі з міністром закордонних справ Швеції Карлом Більдтом.

Сторони обговорили подальші кроки з реалізації Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Президент подякував Більдту за його зусилля щодо міжнародної підтримки України, зокрема в процесі підготовки до підписання Угоди про асоціацію з ЄС. «Ви доклали значних зусиль до нашого європейського прогресу, нашої безпеки», - наголосив глава держави.

«Ми маємо абсолютно чітку позицію щодо неможливості жодного обговорення суті угоди. Але ми можемо обговорювати етапи, перш за все, того, що стосується стандартизації», - сказав Порошенко.

Співрозмовники домовилися про подальшу тісну координацію дій щодо європейської інтеграції України та стабілізації ситуації на Донбасі.