Ввезення до України засобів захисту і ліків для військових звільнили від податку

Верховна Рада України ухвалила закон про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо спеціальних засобів індивідуального захисту та лікарських засобів) (№ 4199а).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосував 261 народний депутат із 319 зареєстрованих у сесійній залі.

Читайте такожВ Україні можуть скасувати мита на імпорт засобів захисту і ліків для військових

За законом, тимчасово, на період проведення антитерористичної операції та/або запровадження воєнного стану, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції із ввезення на митну територію України та постачання на митній території України: спеціальні засоби індивідуального захисту (каски, виготовлені відповідно до військових стандартів або технічних умов, чи їхні еквіваленти та спеціально призначені для них компоненти (підшоломи, амортизатори), що класифікуються у товарній підкатегорії 6506 10 80 00 згідно з УКТ ЗЕД; бронежилети, що класифікуються у товарній підкатегорії 6211 43 90 00 згідно з УКТ ЗЕД), виготовлені відповідно до військових стандартів або військових умов для потреб правоохоронних органів, Збройних сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, інших суб’єктів, що здійснюють боротьбу з тероризмом відповідно до закону; лікарські засоби та медичні вироби, призначені для використання закладами охорони здоров’я для надання медичної допомоги фізичним особам, які у період проведення АТО та/або запровадження воєнного стану зазнали поранення, контузії чи іншого ушкодження здоров’я.