США попереджають Росію - "нові санкції можуть з легкістю зіштовхнути її в рецесію"

Міністр фінансів США Джейкоб Лью в ході засідання американо-китайської ділової ради заявив, що додаткові санкції можуть з легкістю зіштовхнути в рецесію» економіку Росії, передає «Газета.Ru» з посиланням на Bloomberg.

Читайте такожРада ЄС відклала на тиждень питання про нові санкції проти Росії «Ми ясно дали зрозуміти, що повністю готові зробити подальші кроки по введенню нових санкцій», - додав Лью.

Читайте такожУкраїна може подати на Росію позов до СОТ через анексію КримуЗа його словами, «мета цього полягає не в посиленні санкцій, а в тому, щоб Росія змінила курс своїх дій».