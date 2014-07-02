Агресія проти України обернеться для Росії втратою $100 млрд і падінням економіки

Продовжуючи конфліктувати з Україною, російська економіка може постраждати ще сильніше, попереджає МВФ, пишуть "Ведомости".

Наслідки - зниження впевненості в перспективах економіки, охолодження ставлення інвесторів до країни, відтік капіталу, спад споживчих витрат і ще більш стрімке ослаблення рубля, йдеться у звіті фонду щодо російської економіки.

Читайте такожСША попереджають Росію - нові санкції можуть з легкістю зіштовхнути її в рецесію» Відтік капіталу перевищить $100 млрд у 2014 р. ($51 млрд - в I кварталі, $59,7 млрд - в 2013 р.), прогнозує МВФ. Робочий прогноз на 2014 р. - $85-90 млрд. Відтік знизиться лише в 2015 р., він може змінитися припливом в 2016 р., вважає міністр економічного розвитку РФ Олексій Улюкаєв.

Зростання ВВП в цьому році може сповільнитися до 0,2% (прогноз Мінекономрозвитку РФ - 0,5%), є ймовірність рецесії і спаду, в 2015 р. - слабке відновлення зростання до 1%, пишуть експерти МВФ. Ризик додаткових санкцій вже збільшив невизначеність для бізнесу і погано впливає на інвестиції, відзначає МВФ, геополітичні ризики призведуть до зниження рентабельності банків та якості активів. Нові санкції відносно фінансового сектору та енергетики можуть зупинити інтеграцію Росії в світову економіку, попереджає фонд.

Як відомо, США і партнери по G7 готові ввести галузеві санкції проти Росії: щодо енергетичного сектора - аж до заборони експорту технологій. Терміни не визначені: багато чого буде залежати від дій РФ щодо розв'язання кризи в Україні.

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