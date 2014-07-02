Росія урізала фінансування окупованого Криму - грошей катастрофічно не вистачає

Фінансування федеральної цільової програми РФ з розвитку окупованого Криму у фінальному варіанті документа скоротилося до 620 млрд рублів.

Про це заявив глава Мінрегіонрозвитку Ігор Слюняєв, передають "Новини Криму".

Раніше передбачалося, що на ФЦП може бути направлено від 800 млрд до 1 трлн рублів. 25 червня нелегітимний голова Криму Сергій Аксьонов заявив, що на реалізацію програми потрібно 825 млрд рублів, у тому числі 695 млрд рублів - з федерального бюджету.

Читайте такожОБСЄ прямо звинуватило Росію в окупації Криму - резолюціяСлюняєв уточнив, що фінансування проекту будівництва моста через Керченську протоку (найдорожчий проект, пов'язаний з Кримом) пройде «за економним сценарієм». Раніше повідомлялося, що за різними варіантами на спорудження мосту в Крим буде потрібно від 283 млрд до 349 млрд рублів.

Читайте такожBloomberg.com: окупація Криму була оплачена з допомогою пенсійних внесків росіянРосія окупувала Крим, включивши його до складу РФ в березні 2014 року. До цього в регіоні пройшов невизнаний світом референдум, на якому понад 90% учасників виступили за розмежування з Україною. В Києві, а також США і Євросоюзі легітимність референдуму не визнали; у відповідь на дії РФ у Криму західні держави ввели санкції проти російських чиновників, бізнесменів і компаній.