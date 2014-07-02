Платіжний баланс України в січні-травні зведений з дефіцитом в $3,5 млрд

Зведений платіжний баланс України у січні-травні 2014 року зведено з дефіцитом у 3,496 млрд дол. США проти профіциту у 3,262 млрд дол. США роком раніше, повідомляється на сайті Національного банку України.

За оперативними даними НБУ, у травні 2014 року сальдо зведеного платіжного балансу, без урахування показників тимчасово окупованої території АР Крим і Севастополя, вперше з початку року стало позитивним і становило 1 млрд дол. завдяки зовнішньому фінансуванню уряду і низькому дефіциту поточного рахунку.

У травні дефіцит поточного рахунку скоротився до 207 млн дол. (з урахуванням ціни імпорту газу з Росії для «Нафтогазу» з квітня 2014 року на рівні фактичної ціни за I квартал у 268,5 дол. за 1 тис. кубометрів) у результаті зниження неенергетичного імпорту товарів на 22,9% унаслідок девальвації нацвалюти і низької економічної активності.

Експорт товарів зріс на 1,7% у річному вимірюванні, до 5,2 млрд дол., у результаті поступового відновлення поставок металургійної продукції - на 8,3% через сезонне збільшення попиту на сталь у країнах Близького Сходу, продукції АПК - на 34,5% у результаті зростання поставок зернових. По інших товарних групах відбулося скорочення експорту, зокрема по хімічній продукції - на 26,4%, продукції машинобудування - на 14,6%.

Річні темпи падіння імпорту товарів у травні знизилися до 4,8% з 30% у квітні - до 5,4 млрд дол. через зростання фізичних об'ємів поставок природного газу у 2,9 разу порівняно з травнем 2013 року. Одночасно неенергетичний імпорт скоротився на 22,9% через зниження купівельної спроможності населення і низького внутрішнього попиту. Падіння імпорту відбулося по всіх основних групах, зокрема продукції машинобудування - на 31,8%, хімічній продукції - на 15%, продовольчих і промислових товарів - на 25,8% і 24,8% відповідно.

Профіцит фінансового рахунку в 1,2 млрд дол. у травні забезпечено переважно залученнями державного сектора по ОВДП і отриманням кредитів від Світового банку і ЄС.

У травні вперше з початку року чистий приплив прямих іноземних інвестицій до України був позитивним і становив 7 млн. дол. через скорочення обсягів відпливу акціонерного капіталу.

Приріст готівкової валюти поза банками знизився до 78 млн дол. через зниження девальваційних очікувань.

Отримання кредиту МВФ у 3,2 млрд дол. і формування профіциту зведеного балансу в 1,0 млрд дол. дозволили не тільки провести чергові планові погашення кредиту МВФ на 365 млн дол., а й наростити обсяг резервних активів. Станом на 1 червня обсяг міжнародних резервів зріс до 17,9 млрд дол., що забезпечує фінансування імпорту майбутніх періодів на 2,5 місяці.

Як повідомляв УНІАН, зведений платіжний баланс України у січні-квітні 2014 року зведено з дефіцитом у 4,508 млрд дол. США проти профіциту у 2,748 млрд дол. США роком раніше, у квітні 2014 року дефіцит зведеного платіжного балансу становив 232 млн. дол.

Зведений платіжний баланс України у 2013 році зведено з профіцитом у 2,021 млрд дол., тоді як за 2012 рік платіжний баланс було зведено з дефіцитом у 4,175 млрд дол.