У Росії для порятунку держбюджету підвищать податкове навантаження на населення

Мінфін визначив параметри бюджету на 2015-2017 роки, сьогодні їх має розглянути уряд на бюджетній комісії. Доходів не вистачає: уряду доведеться скорочувати витрати і шукати джерела підвищення доходів - в якості таких Мінфіном запропоновано збільшення податкового навантаження, пишуть "Ведомости".

У проекті бюджету вже закладено скорочення раніше умовно затверджених витрат - повністю в 2015 р. (на 384 млрд руб.) і наполовину в 2016 р. (на 420 млрд руб.). Витрати в цілому скорочені в порівнянні з попереднім планом на 109 млрд і 416,7 млрд руб., відповідно у 2015 і 2016 рр. Але цього буде недостатньо - уряду належить прийняти непросте рішення про скорочення раніше закладених у бюджет витрат на 2%, попередив міністр фінансів Антон Силуанов. Це дозволить заощадити в 2016-2017 роках ще приблизно 306 млрд руб.

Читайте такожРосія урізала фінансування окупованого Криму - грошей катастрофічно не вистачаєАле і цього недостатньо. Доходи бюджету за 2015-2017 рр. скоротяться на 1,5 в.п. ВВП, тоді як роком раніше розрахунки на цей же період передбачали скорочення на 1 п.п. ВВП.

Не нафтогазові доходи бюджету у співвідношенні з ВВП всі три роки будуть стагнувати (9,7% ВВП), тобто рости тими ж темпами, що і економіка. Частка рентних доходів буде падати (з 19,6 до 18,1% ВВП) через уповільнення зростання видобутку і експорту вуглеводнів. Крім того, Мінфін пропонує перенести з 2015 р. підвищення мита на експорт мазуту з 66 до 100% від нафти - вона почне зростати з 2016 р.

Читайте такожКонфлікт з Україною обернеться для Росії найсильнішим економічним спадом - МВФ Частка нафтогазових доходів могла б бути ще меншою, якби не сталося ослаблення курсу рубля. У цьому році воно додасть бюджету приблизно 1 трлн руб., з яких близько 800 млрд руб. піде на витрати; а бюджет замість дефіциту в 0,5% ВВП отримає майже такий же профіцит. В 2015 р. через зміну курсу рубля бюджет отримає 700 млрд руб. додаткових нафтогазових доходів: прогноз курсу в порівнянні з торішнім планом змінено з 33,7 руб./$ на 37 руб./$. Більше третини девальваційної добавки в 2015 р. також буде витрачено, решту (432 млрд руб.) Мінфін планує зберегти в резервному фонді. У 2016 р. в резервний фонд планується направити тільки половину додаткових нафтогазових доходів.

Читайте такожСША попереджають Росію - нові санкції "можуть з легкістю зіштовхнути її в рецесію" Мінфін пропонує джерела додаткових доходів, повідомив Силуанов: головна міра - приватизація 19,5% «Роснефти» - принесе 423 млрд руб. (у вигляді дивідендів від «Роснефтегаза») в бюджет-2015, що в ньому вже враховано. Крім цього Мінфін планує дати регіонам право ввести податок з обороту в розмірі 3%, збільшити майже в 1,5 рази ставку податку на дивіденди для фізичних осіб - з 9 до 13%, а також ввести акциз на газ, що поставляється по «Блакитному потоку» в Туреччину.

Після різкого підвищення пенсійних зобов'язань в 2010 р., потім - через збільшення зарплат і держпрограми озброєнь (а скорочувати всі ці зобов'язання важко) практично не залишилося інших витрат, які можна було б скоротити, підвищення податків - логічний наслідок.