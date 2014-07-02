Доходи держбюджету зросли на 13 млрд гривень

До загального і спеціального фондів державного бюджету України за січень-червень 2014 року, за оперативними даними Державної казначейської служби, надійшло 175,8 млрд грн, що на 8,1%, або на 13,1 млрд грн, що більше показника за аналогічний період минулого року, повідомляється на сайті Держказначейства.

За оперативними даними Держказначейства, у січні-червні 2014 року до загального фонду держбюджету надійшло 152,9 млрд грн (97,1% від суми, що передбачена бюджетним розписом на вказаний період), що на 7,4 млрд грн, або на 10,5% перевищує показник січня-червня 2013 року. До спеціального фонду держбюджету за звітний період надійшло 22,9 млрд грн, що вище за торішній показник на 2,6 млрд грн, або на 12,8%.

Також повідомляється, що у січні-червні ц.р. відшкодовано 20,4 млрд грн ПДВ, що на 7,1 млрд грн, або на 25,8% менше від відповідного показника за січень-червень 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, за січень-травень 2014 року до загального і спеціального фондів державного бюджету України, за оперативними даними Державної казначейської служби, надійшло 150,5 млрд грн, що на 11,2%, або на 15,1 млрд грн більше від показника за аналогічний період минулого року.

Верховна Рада 27 березня ухвалила закон про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік", що передбачає скорочення дохідної частини бюджету на 2014 рік на 24,7 млрд грн і скорочення видатків на 23,8 млрд грн при дефіциті бюджету в обсязі 68,5 млрд грн.