Долар на міжбанку знову подорожчав до 11,95 гривень

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань - 11,8000/11,9500 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», котирування по євро-гривні пішли вгору - 16,1330/16,3405 грн/євро.

Ціни на російську валюту піднялися - 0,3447/0,3491 грн/рубль.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися - 1,3672/74 (вівторок - 1,3682/84).

У вівторок Нацбанк на ринок не виходив.

Читайте такожГривня помітно зміцнилася після підписання Угоди з ЄС

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 1 липня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,7000/11,8500, до 12:00 звузився спред до 11,7800/11,8000. До закриття торгів цінові рівні піднялися до 11,8500/11,9100.