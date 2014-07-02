Фунт стерлінгів досяг 6-річного максимуму

Курс фунта стерлінгів близький до максимуму шести років на тлі сильних виробничих показників Великої Британії, а зростання євро і ієни сповільнилося, передає Reuters.

Так, курс фунта до долара на торгах у середу, 2 липня, знизився на 0,03 відсотка до $1,7147, піднявшись у вівторок до максимальної з жовтня 2008 року позначки $1,7167. Проти євро фунт подешевшав на 0,04 відсотка до 79,725 пенси, але залишається поблизу 1,5-річного максимуму.

Інвестори почали купувати фунт після виходу звіту, який показав найбільш стрімке за сім місяців зростання виробництва у Великій Британії.

Читайте такожЕксперти не очікують зміцнення гривні до стабілізації ситуації на сході УкраїниКурс євро до долара знизився на 0,07 відсотка до $1,3669 з зазначеного у вівторок піку шести тижнів $1,3710, а індекс долара до кошика основних валют піднявся на 0,06 відсотка до 79,864. За словами трейдерів, деякі гравці, що роблять ставки на зростання євро, хвилюються - Європейський центральний банк може спробувати спровокувати зниження курсу своїми коментарями після наради у четвер.

Читайте такожЄвропейський центробанк вперше опустив ставку за депозитами нижче нуляЄЦБ може бути стурбований зміцненням євро протягом трьох останніх тижнів. Глава центробанку Маріо Драгі попередив недавно, що зміцнення валюти при низькій інфляції стане приводом для серйозних побоювань. Тим не менш, аналітики не чекають від ЄЦБ нових стимулюючих заходів на майбутній нараді.

Курс ієни до долара виріс на 0,02 відсотка до 101,54 ієни. Валюти великих постачальників сировини Канади та Австралії піднялися за рахунок зростання світових цін на сировину: канадський долар подорожчав на 0,03 відсотка до C$1,0634, а австралійський долар подешевшав на 0,4 відсотка до $0,9458, додавши 0,7 відсотка з початку тижня.

Важливою подією в середу стане промова голови ФРС Джанет Йеллен "Про фінансову стабільність" на заході, очолюваном директором Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард.