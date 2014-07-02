Доходи місцевих бюджетів України за півроку зросли на 2,5%

Доходи місцевих бюджетів України, які враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, станом на 1 липня 2014 року становили 30,518 млрд грн, що на 2,5% більше показника за аналогічний період минулого року, повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

За інформацією Мінфіну, найбільше зростання доходів за вказаний період зафіксовано в Києві - на 6,5%, до 3,852 млрд грн., Кіровоградській області - на 6,3%, до 594,425 млн грн., Хмельницької області - на 6%, до 669,121 млн грн.

У двох областях, Донецької та Луганської, зафіксовано зниження доходів, на 1,3% і 1,4%, відповідно.

Дані по Автономній республіці Крим і Севастополю не наводяться.

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Як повідомляв УНІАН, до загальних і спеціальних фондів держбюджету України за січень-червень 2014 року, за оперативними даними Держказначейства, надійшло 175,8 млрд грн, що на 8,1%, або на 13,1 млрд грн більше показника за аналогічний період минулого року.