Міністр економрозвитку Шеремета подав у відставку - джерело
Можливою кандидатурою на посаду глави міністерства розглядається екс-міністр економіки Богдан Данилишин.
Міністр економічного розвитку і торгівлі України Павло Шеремета написав заяву про відставку.
Про це УНІАН повідомило джерело в уряді.
За словами джерела, можливою кандидатурою на посаду голови міністерства розглядається екс-міністр економіки Богдан Данилишин.
Данилишин в коментарі агентству УНІАН не спростував і не підтвердив своє можливе призначення.
Читайте такожШеремета: Перейти на європейські стандарти можна за місяці
«У мене є програма економічних реформ. Якщо вона буде прийнята, то я погоджуся працювати у владі, неважливо на якій посаді», - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, Павло Шеремета був призначений на посаду міністра економічного розвитку і торгівлі 27 лютого після затвердження Верховною Радою нового уряду на чолі з Арсенієм Яценюком.
Богдан Данилишин був міністром економіки з кінця 2007 до початку 2010 року.