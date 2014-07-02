Міністр економрозвитку Шеремета подав у відставку - джерело

Міністр економічного розвитку і торгівлі України Павло Шеремета написав заяву про відставку.

Про це УНІАН повідомило джерело в уряді.

За словами джерела, можливою кандидатурою на посаду голови міністерства розглядається екс-міністр економіки Богдан Данилишин.

Данилишин в коментарі агентству УНІАН не спростував і не підтвердив своє можливе призначення.

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«У мене є програма економічних реформ. Якщо вона буде прийнята, то я погоджуся працювати у владі, неважливо на якій посаді», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Павло Шеремета був призначений на посаду міністра економічного розвитку і торгівлі 27 лютого після затвердження Верховною Радою нового уряду на чолі з Арсенієм Яценюком.

Богдан Данилишин був міністром економіки з кінця 2007 до початку 2010 року.