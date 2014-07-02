Банкам загрожують штрафи за несвоєчасне повернення вкладів

Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект закону про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо відповідальності банку за порушення умов договору банківського вкладу.

За прийняття законопроекту в першому читанні проголосували 239 народних депутатів з 319 зареєстрованих у сесійній залі.

«Прийняття законопроекту сприятиме захисту прав та законних інтересів клієнтів банківських установ, і дозволить захистити їх від порушень банком умов своєчасного повернення вкладів», - наголошується в пояснювальній записці до законопроекту.

Відповідний законопроект передбачає, що за порушення банком термінів повернення грошової суми (вкладу) банк виплачує вкладникові пеню в розмірі 1% від зазначеної в договорі суми вкладу за кожний день прострочення.

Як повідомляв УНІАН, політична ситуація в країні дестабілізувала банківську систему, що призвело до відтоку депозитів з банків. Обсяг депозитів в українських банках у травні порівняно з квітнем поточного року знизився на 0,7% - до 376,7 млрд грн у національній валюті та на 5% - до 24,2 млрд дол. в іноземній валюті.

З початку року Фонд гарантування вводив тимчасову адміністрацію в 11 банків, у тому числі 2 великих банки «Брокбізнесбанк» і «Форум», а також «Старокиївський банк», «Меркурій», «АвтоКразБанк», «Західінкомбанк», «Південкомбанк», «Промекономбанк», «Інтербанк», «Реал Банк», банк «Даніель». В даний час в банках «Брокбізнесбанк», «Меркурій», «Форум», «Реал Банк» і «Даніель» проводиться процедура ліквідації.