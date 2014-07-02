У Мінекономрозвитку спростовують чутки про відставку Шеремети

12:47, 02 липня 2014
Фінанси
0

Міністр Павло Шеремета не подавав у відставку.

Фото УНИАН

Прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі України спростовує чутки про відставку Павла Шеремети з посади міністра.

«Міністр не подавав у відставку. Це неправда», - повідомила представник прес-служби.

Як повідомляв УНІАН, раніше від джерела в уряді стало відомо про можливу відставку Шеремети і призначення на цю посаду міністра економіки 2007-2010 рр. Богдана Данилишина.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter