У Мінекономрозвитку спростовують чутки про відставку Шеремети
12:47, 02 липня 2014Фінанси
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Міністр Павло Шеремета не подавав у відставку.
Міністр не подавав у відставку / Фото УНІАН
Прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі України спростовує чутки про відставку Павла Шеремети з посади міністра.
«Міністр не подавав у відставку. Це неправда», - повідомила представник прес-служби.
Як повідомляв УНІАН, раніше від джерела в уряді стало відомо про можливу відставку Шеремети і призначення на цю посаду міністра економіки 2007-2010 рр. Богдана Данилишина.
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