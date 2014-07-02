Шеремета особисто спростував чутки про свою відставку

Міністр економічного розвитку і торгівлі України Павло Шеремета спростував інформацію про свою відставку.

Про це він повідомив журналістам напередодні засідання уряду у середу.

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Відповідаючи на запитання про те, чи подавав він прохання про звільнення, Шеремета відповів: «Ні».

Раніше прес-служба Мінекономрозвитку також спростувала інформацію про відставку Павла Шеремети з поста міністра.

Як повідомляв УНІАН, раніше від джерела в уряді стало відомо про можливу відставку Шеремети і призначення на цю посаду міністра економіки у 2007-2010 рр. Богдана Данилишина.