«7 кілометр» вивели в офшор, незважаючи на судову заборону

Згідно з даними реєстру, на сьогодні «7 кілометром», зокрема, володіє, зареєстрована на Кіпрі компанія «Кіттеп Лімітед» (Kittep Limited).

Продаж здійснила фірма-акціонер ринку, компанія Parrox Corporation, близька до одного з народних депутатів від ПР.

Відчуження частини ринку відбулося незважаючи на реалізацію виконавчою службою України примусового виконання судового рішення та накладеного арешту на всі активи цієї компанії.

Виведення «7 кілометра» в офшор стався під час розгляду Верховним судом України судової тяжби між законним власником ринку і компанією Parrox Corporation.

Щобільше, згідно з українським законодавством, у разі позитивного вирішення справи Верховним судом України, всі рішення акціонерів ринку анулюються до дати незаконного відчуження підприємства.

Як відомо, 12 червня справу про рейдерське захоплення в 2010 році ринку "7 кілометр" було передано до Верховного суду України. Причиною передачі стало неоднакове застосування судами законодавства інших інстанцій.

Інші співвласники ринку Віктор Добрянський (онук засновника ринку В.Добрянского) і Борис Мельничук відмовилися коментувати ситуацію.