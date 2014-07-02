Уряд перевірить, на що витрачають гроші для армії

Кабінет міністрів України має намір найближчим часом направити в зону проведення антитерористичної операції спеціальну комісію у складі співробітників Міністерства оборони, Міністерства соціальної політики, Міністерства охорони здоров'я і Державної фінансової інспекції для того, щоб на місці оцінити ефективність використання багатомільярдних бюджетних асигнувань, виділених на фінансування армії.

Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.

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«Я ухвалив рішення відправити до зони антитерористичної операції спеціальну комісію у складі Міністерства оборони України, Міністерства соціальної політики, Міністерства охорони здоров'я і Державної фінансової інспекції з метою, щоб там безпосередньо на місці мені у телефонному режимі доповіли, як використовуються мільярдні кошти, які виділяє уряд України на національну безпеку і оборону», - сказав Яценюк.

Він наголосив, що звіт про виконану роботу потрібно подати протягом трьох днів.