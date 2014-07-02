Гривня зміцнилася до 11,88 грн/дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,8000/11,9500, до 12:00 звузився спред 11,8300/11,9100. До закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 11,8300/11,8800.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3447/0,3491, до 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,3450/0,3478.

До закриття торгів ціни встановилися на рівні 0,3455/0,3476. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 34,2150 (-0.0550).

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На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3655/1,3680. Ринок євро-гривні відкрився наступними індикативними котируваннями - 16,1330/16,3405, до 12:00 ціни склали 16,1555/16,2685. До закриття торгів цінові показники з EUR/UAH встановилися на значеннях 16,1625/16,2350.