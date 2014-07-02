Захід виділить 1,5 млрд євро на відновлення Донбасу - Геращенко

Західні партнери виділять 1,5 млрд євро на відновлення інфраструктури на Донбасі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це уповноважений президента з мирного врегулювання конфлікту в Донецькій та Луганський областях, народний депутат Ірина Геращенко сказала на засіданні круглого столу у Києві.

"Вже є домовленість з нашими західними партнерами відносно того, що готують 1,5 млрд євро залучити на інфраструктурні проекти зі створення нових робочих місць, відбудову житла в цих регіонах - це величезна робота, в тому числі й дипломатична", - сказала Геращенко.

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Вона висловила сподівання, що після цьогорічної планової ротації послів України українська зовнішня політика стане більш інформаційно зрозуміло.