Захід виділить 1,5 млрд євро на відновлення Донбасу - Геращенко

16:05, 02 липня 2014
Фінанси
0

Уже є домовленість із західними партнерами.

REUTERS

Західні партнери виділять 1,5 млрд євро на відновлення інфраструктури на Донбасі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це уповноважений президента з мирного врегулювання конфлікту в Донецькій та Луганський областях, народний депутат Ірина Геращенко сказала на засіданні круглого столу у Києві.

"Вже є домовленість з нашими західними партнерами відносно того, що готують 1,5 млрд євро залучити на інфраструктурні проекти зі створення нових робочих місць, відбудову житла в цих регіонах - це величезна робота, в тому числі й дипломатична", - сказала Геращенко.

Читайте такожТерористи підірвали колію під вантажним поїздом, постраждалих немає

Вона висловила сподівання, що після цьогорічної планової ротації послів України українська зовнішня політика стане більш інформаційно зрозуміло.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter