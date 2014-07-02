Депутати пропонують зараховувати добровільну допомогу армії до витрат підприємства

Текст відповідного законопроекту «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо податкового стимулювання зростання обсягів фінансового забезпечення обороноздатності держави)», авторами якого є Олег Панькевич, Ірина Сех і Юрій Сиротюк (ВО «Свобода»), опублікований на сайті Ради.

«Проект розроблений у зв'язку з необхідністю забезпечення обороноздатності країни і боєздатності Збройних сил України, їх готовності до виконання конституційного обов'язку з оборони України», - йдеться у пояснювальній записці.

Законопроект передбачає включення до складу витрат суми коштів або вартість майна, товарів, виконаних робіт, наданих послуг, добровільно перерахованих (переданих) упродовж звітного року для зарахування їх до спеціального фонду Державного бюджету України для фінансування потреб оборони України.

На думку авторів проекту закону, затвердження документа сприятиме наданню добродійної допомоги Збройним силам України і дозволить забезпечити мобілізаційну готовність, обороноздатність держави і боєздатність армії.

Читайте такожУряд перевірить, на що витрачають гроші для армії

Як повідомляв УНІАН, після початку військового протистояння з проросійськими бойовиками на південному сході України виявилися серйозні проблеми у постачанні і матеріальному забезпеченні армії і Національної гвардії. Більша частина майна виявилася розкраденою, а бойова техніка - у неробочому стані. Для фінансової підтримки силовиків були організовані благодійні рахунки, а Міністерство фінансів почало випуск військових облігацій.

За інформацією Мінфіну, додаткове фінансування сфери оборони на 7,1 млрд грн, виділене з резервного фонду держбюджету, спрямоване: Міністерству оборони - 4,7 млрд грн, Національній гвардії - 2,3 млрд грн, Державній прикордонній службі - 143,8 млн грн.

Водночас, потреби української армії у фінансуванні, за оцінками Мінфіну на підставі одержаних запитів, становлять 12 млрд грн.