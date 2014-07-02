На перших електронних торгах продали арештованого майна на 1,2 млн гривень

Учасники першого дня електронних торгів арештованим майном купили 30 лотів на суму 1,2 млн грн, що на 18% перевищило первинну вартість товарів, повідомила прес-служба Державної виконавчої служби.

За даними служби, загалом у системі було зареєстровано понад 60 об'єктів на загальну суму 17,5 млн грн. Заявки для участі в перших торгах подали 163 особи, але фактично торгувалися лише 95 учасників. Кількість ставок за лотом коливалася від 2 до 250, а зростання первинної вартості в процесі торгів досягало 15-разового розміру.

Також у повідомленні зазначається, що станом на 1 липня в системі зареєстровано 668 лотів на суму понад 70 млн грн. Кількість зареєстрованих користувачів системи становить 1250 осіб. Кількість заявок на участь у майбутніх торгах перевищує 1500.

Наступний електронний аукціон відбудеться 7 липня 2014 року, де буде представлено 64 лоти на загальну суму 11,6 млн грн, зокрема буде представлено 27 транспортних засобів на суму 1,9 млн грн і 10 лотів з об'єктами житлової нерухомості на суму 2,6 млн грн.

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Як повідомляв УНІАН, з 1 травня 2014 року Державна виконавча служба запустила систему електронних торгів арештованим майном у чотирьох регіонах. Учора, 1 липня, відбулися перші торги лотами, які були внесені до системи 2 місяці тому, 1 травня. Менше, ніж місяць тому, виконавча служба запропонувала розширити перелік регіонів, що беруть участь у пілотному проекті, з 4 до 10. Уряд підтримав цю ініціативу.

Робота пілотного проекту розрахована до 1 жовтня, проте голова служби не виключає, що проект може бути затверджений вже у вересні. Повноцінний запуск системи по всій Україні заплановано на 2015 рік.