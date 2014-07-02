Росія готується захищати свій ринок від України і ЄС - Медведєв

Уряд Росії розробляє захисні заходи у відповідь на підписання Україною і Євросоюзом Угоди про асоціацію, рішення буде прийнято після консультацій.

Про це прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв написав на своїй сторінці в Facebook.

«27 червня Україна підписала Угоду про асоціацію з Євросоюзом. Це право України. Право Росії – перейти до нових умов роботи з нею. Захистити свій ринок. Рішення про заходи захисту буде ухвалено після консультацій. Уряд Росії займається аналізом ситуації, що склалася. А також розробляє наші дії в рамках Угоди про зону вільної торгівлі СНД і правил СОТ», - написав Медведєв.

Як повідомляв УНІАН, 21 березня Україна і Євросоюз підписали політичну частину Угоди про асоціацію.

27 червня Україна і Європейський Союз завершили підписання Угоди про асоціацію в повному обсязі.

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Угода передбачає політичну асоціацію і економічну інтеграцію України з Європейським Союзом. Економічна частина Угоди передбачає створення Зони вільної торгівлі.

На 11 липня заплановані консультації за участі представників Євросоюзу, України і Росії щодо економічних аспектів реалізації Угоди про асоціацію.