У Раді наполягають на спрощенні держзакупівель для армії

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України з питань перевірки використання коштів на армію наполягатиме на розгляді і ухваленні цього тижня законопроекту щодо спрощення держзакупівель для оперативного забезпечення діяльності Збройних Сил України (ЗСУ).

Про це УНІАН повідомили у Секретаріаті ТСК із посиланням на слова голови комісії Ірини Геращенко.

"На ухваленні цього тижня законопроекту “Про внесення змін до статті 2 Закону України “Про здійснення державних закупівель”, який сприятиме оперативному забезпеченню Збройних сил необхідними продуктами харчування, лікарськими засобами та військовим оснащенням на період воєнних дій, антитерористичних операцій та надзвичайного стану наполягатиме Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України з питань перевірки використання коштів, перерахованих громадянами України на підтримку Збройних Сил України та видатків Державного бюджету України, спрямованих на потреби Збройних Сил України та інших військових формувань", - наголосила на засіданні комісії Геращенко.

Читайте такожЗахід виділить 1,5 млрд євро на відновлення Донбасу - Геращенко

За її словами, зазначений законопроект члени ТСК подадуть разом з народним депутатом, Головою підкомітету з питань воєнної безпеки та оборони Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони Олександром Кузьмуком.

У ТСК пояснили, що законопроект спрямовано на спрощення закупівель для Міністерства оборони України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України під час особливого періоду, введення надзвичайного стану та у період проведення антитерористичної операції.

Для забезпечення відкритості та прозорості здійснення процедури таких закупівель, проектом закону передбачено обов’язкове оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу звіту про укладення договору про закупівлю товарів, робіт і послуг за кошти підприємств та інформацію про зміну його істотних умов, не пізніше ніж через 15 днів з дня укладення договору про закупівлю або внесення змін до нього, окрім послуг з ремонту озброєння та військової техніки.

Члени ТСК також зазначили, що завдяки активній позиції комісії урядом було нарешті призначено перевірку в зоні АТО щодо прозорості і доцільності закупівель в армії. Також нарешті Кабінет міністрів прийняв Постанову про порядок використання коштів, зібраних на підтримку армії громадянами.

На ТСК прийнято рішення, що в черговому засіданні Кабінету міністрів України має взяти участь член ТСК Олексій Кайда з метою інформування уряду про діяльність Комісії, а також про проблематику, яка існує сьогодні у питанні закупівель для забезпечення функціонування Збройних Сил.