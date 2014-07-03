Мінфін РФ вважає високими ризики дестабілізації економіки країни через санкції

Російський Мінфін вважає високими ризики дестабілізації стану російської економіки, а отже й бюджетної стабільності в середньостроковій перспективі через Україну, повідомляє Reuters.

"Посилення санкцій щодо окремих суб'єктів економічних відносин і цілих галузей російської економіки, фінансової інфраструктури, здатне значною мірою негативно вплинути на динаміку ВВП", - пише Мінфін, перераховуючи серед можливих наслідків погіршення умов запозичення, зростання премій за ризик, посилення відтоку капіталу, ослаблення курсу рубля, прискорення інфляції, подальше скорочення інвестицій.

Крім того, зберігається ризик порушення експортних поставок газу через Україну, а також введення торгових санкцій з боку Євросоюзу.

"У короткостроковому і середньостроковому періодах у Росії достатньо резервів для компенсації здебільшого можливих економічних втрат, пов'язаних з санкціями, водночас ескалація напруженості може знизити приріст ВВП до 0,2-0,3% вже у 2014 році. У більш тривалій перспективі санкції можуть мати істотний вплив на зниження бюджетної стійкості, а також погіршення умов та скорочення можливостей для модернізації при обмеженні імпорту технологій, інвестицій і передових практик".

Читайте такожРосія готується захищати свій ринок від України і ЄС - МедведєвКрім зовнішніх ризиків для російської казни актуальні й внутрішні: невиконання програми запозичень, недоотримання запланованих обсягів надходжень від приватизації, зменшення доходів, ризик майбутніх витрат, пов'язаний з наданими урядом держгарантіями і гарантіями зі страхування вкладів, неповерненням бюджетних кредитів, погіршенням фінансової стійкості регіонів в умовах зростання боргового навантаження, скорочення доходів і збільшення витрат на президентські укази.

Тільки зниження доходів, планів приватизації та відсутність можливості виходити на ринки із запозиченнями, за прогнозом Мінфіну, призведе до зменшення Резервного фонду за три роки більш ніж на трильйон рублів, а з урахуванням додаткових нафтогазових доходів, що підлягають зарахуванню в Резервний фонд, використання цих коштів може перевищити 2,3 трильйона рублів.

Зокрема, Мінфін прогнозує зниження доходів федерального бюджету до 18,1% ВВП у 2017 році з 19,6% у 2015 році за рахунок скорочення нафтогазових доходів унаслідок зниження експортних цін на газ, падіння обсягів видобутку та експорту нафти, нафтопродуктів і газу.

Заплановані міністерством заходи зі збільшення дохідної бази додадуть бюджету в 2015 році 138,4 мільярда рублів, у 2016 році - 65,3 мільярда рублів, у 2016 році - 116,7 мільярда.

Також Мінфін заклав надходження у 2015 році 100 мільярдів рублів дивідендів "Роснефтегаза" в результаті продажу акцій "Роснефти", які пропонує спрямувати на розвиток окупованого Криму.