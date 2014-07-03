Бюджет Німеччини на 2015 рік вперше з 1969 року не передбачає зростання держборгу

Уряд Німеччини схвалив бюджет на 2015 рік без дефіциту, передає Deutsche Welle.

Читайте такожНімеччина виділить 2 мільйони євро допомоги іракським біженцямУхвалений держбюджет вперше з 1969 року не передбачає зростання держборгу країни і є збалансованим. У цих цілях зростання держвидатків у 2015 році очікується лише на 0,1%, в 2016 році - на 3,7%, а в наступні роки - не більше 3%. Тим самим уряд планує до 2018 року збільшити витрати і доходи країни до €329 млрд.

Читайте такожFinancial Times: Заяви Ангели Меркель про санкції проти Росії стали жорсткішимиПредставляючи бюджет уряду глава Мінфіну Німеччини Вольфганг Шойбле зазначив необхідність зниження співвідношення держборгу до ВВП. На сьогоднішній день воно становить 76%, до 2018 року влада Німеччини очікує зниження до 65%.