ЄБРР і ЄІБ можуть заморозити фінансування проектів у Росії заради України

Країни Євросоюзу можуть заморозити фінансування російських проектів Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) на тлі можливого розширення списку санкцій. Про це повідомляє "Прайм" з посиланням на Bloomberg.

Це необхідно для припинення конфлікту в Україні, підкреслюють джерела. Сценарії, як припинити фінансування, розглядаються різні.

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Росія є найбільшим одержувачем проектного фінансування від ЄБРР - 1,8 млрд євро в 2013 році. Тоді як у цілому інвестиції ЄБРР по всьому світу становлять 9 млрд євро в рік. Кредити РФ від ЄІБ в 2013 році склали 1,4 млрд доларів.

Акціонерами ЄІБ є 28 європейських країн, ЄБРР - 64 країни світу. США належить 10 проц ЄБРР, іншим країнам групи G7 - на 8,5 відс.