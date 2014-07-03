Окупований Крим підрахував втрати від санкцій ЄС

Заборона Євросоюзу на імпорт продукції з окупованого Криму негативно позначиться на економіці півострова, оскільки питома вага товарів, що вивозяться у країни ЄС, на деяких промислових підприємствах сягає понад 35%. Про це ІТАР-ТАРС повідомили в Міністерстві промислової політики анексованого Криму.

Читайте такожРосія урізала фінансування окупованого Криму - грошей катастрофічно не вистачає"Виробникам доведеться шукати нові ринки збуту продукції, а це займе певний час, тому підприємства промисловості, які відносяться до сфери відповідальності міністерства, постраждають від введення заборони на імпорт кримських товарів", - повідомив ІТАР-ТАСС нелегітимний виконуючий обов'язки міністра промполітики Криму Андрій Скринник.

За даними відомства, у першому кварталі 2014 року експорт з Криму в країни ЄС впав на 20,2% до аналогічного періоду 2013 року. При цьому частка постачань в ЄС від загального обсягу кримського експорту склала 15,1%. Згідно з даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі окупованого Криму, в січні-березні 2014 року всього було експортовано продукції на $57,2 млн. На частку промислових підприємств у січні-березні довелося 81,2% ($46,5 млн), майже половина з цього припадає на продукцію хімічного виробництва.

Читайте такожОБСЄ прямо звинуватила Росію в окупації Криму - резолюціяПри цьому в Мінекономіки Криму розраховують на переорієнтацію кримських товарів на ринки Близького Сходу, Китаю, Індії, Туреччини, Азербайджану та інших країн, "де продукція кримських виробників є затребуваною".

"Одними з головних донорів економіки Криму є такі підприємства, як "Кримсода" і "Кримський Титан", що входять до Group DF українського бізнесмена Дмитра Фірташа, "Химтекс" (р. Саки) та Перекопський бромний завод. У сфері машинобудування найбільші експортери Криму - Керченський стрілочний завод "Сімферопольсільмаш", - відзначає Мінекономіки невизнаної республіки.

Рада ЄС з 25 червня заборонила імпорт країнами спільноти кримських товарів. Міністри також заборонили європейським компаніям надавати послуги зі страхування вантажоперевезень з окупованого Криму. Виняток буде зроблено тільки для товарів, що мають українську сертифікацію.