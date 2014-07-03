Міжбанк відкрився доларом по 11,93 гривень

Ціни на російську валюту становили - 0,3455/0,3487.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 11,8200/11,9300, Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», ціни на російську валюту становили - 0,3455/0,3487. Котирування з євро-гривні встановилися на рівні - 16,1390/16,2915. Читайте такожГривня помітно зміцнилася після підписання Угоди з ЄС На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знову знизилися - 1,3656/58 (середа - 1,3672/74).

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