Фінансовий сектор в Україні посилять за рахунок $500 млн від Світового банку

Кабінет міністрів України доручив Міністерству економічного розвитку і торгівлі та Міністерству фінансів підготувати до реалізації спільний зі Світовим банком проект щодо залучення кредиту в обсязі 500 млн дол. на зміцнення банківського сектору країни.

Про це йдеться в розпорядженні уряду, опублікованому на веб-порталі Кабміну.

Згідно з документом, проект є системним і буде спрямований на вирішення трьох основних завдань - посилення операційної, фінансової та регуляторної спроможності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у частині врегулювання неплатоспроможності банків, підвищення платоспроможності банківської системи за допомогою виконання планів із рекапіталізації або реструктуризації банків, посилення правової та інституційної основи для підвищення стійкості та ефективності банківської системи.

До виконання проекту будуть залучені, крім Мінекономрозвитку і Мінфіну, Національний банк і Фонд гарантування вкладів фізосіб.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня поточного року міністр фінансів України Олександр Шлапак озвучив ідею залучення коштів Світового банку для стабілізації банківського сектору.

Також у травні Україна підписала кредитний договір зі Світовим банком щодо фінансування трьох нових проектів загальною вартістю 1,48 млрд дол. у межах загального обсягу фіндопомоги Україні, яка в поточному році може скласти 3,5 млрд дол. У складі пакету кредит на 750 млн дол. на політику розвитку, кредит на 382 млн дол. за проектом підвищення енергоефективності у сфері централізованого теплопостачання та кредит на 350 млн дол. за проектом розвитку інфраструктури. Кредитні кошти надаються на 15 років, пільговий період становить 5 років, ставка 0,9% річних. Фінансування буде супроводжуватися технічною допомогою та проведенням діалогу з владою України для прискорення структурних і макроекономічних реформ.

Світовий банк є основним партнером України в галузі розвитку. З урахуванням нових інвестицій поточний кредитний портфель Світового банку досягне 3,39 млрд дол. у рамках 11 проектів у країні. З моменту приєднання України до Світового банку у 1992 році зобов'язання банку у країні перевищили 8,5 млрд дол. в рамках 43 проектів і програм.