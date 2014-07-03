У Міндоходів розповіли, за рахунок чого збільшилися надходження до держбюджету

Міністерства доходів і зборів України констатувало, що завдяки дії Постанови КМУ №231, якою було запроваджено нові правила оцінки для цілей оподаткування, збільшилися надходження до Державного бюджету України.

У червні цього року, Арсеній Яценюк доручив профільним міністерствам розібратися із ситуацією, яка склалася в сфері оцінки майна для цілей оподаткування.

У Міндоходів визнали ефективність та дієвість Постанови КМУ № 231 «Деякі питання проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства», яка була прийнята 4 березня 2013 року. Зокрема, в наповнені Державного бюджету України.

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Крім того, Міністерство доходів і зборів окремо наголосило, що не підтримує скасування Постанови КМУ № 231, оскільки її скасування призведе до зменшення надходжень до бюджету України.

Зокрема, в листі Міністерства доходів і зборів України, від 25.06.2014 року № 2109/5/99-99-17-03-02-16 зазначається, що в умовах дії Постанови №231 у І кварталі 2014 року спостерігається позитивна динаміка збільшення надходжень податку на доходи фізичних осіб з операцій з нерухомим майном порівняно з І кварталом 2013 року. Також у І кварталі 2014 року збільшилася кількість фізичних осіб, які отримували дохід від операції з нерухомим майном.

"Враховуючи викладене, Міністерство доходів і зборів України не підтримує скасування Постанови №231, оскільки її скасування може призвести до неоднозначного та множинного трактування норм законодавства, зниження вартості об’єктів оподаткування та відповідно зменшення надходжень податків, зборів та інших обов’язкових платежів до бюджету».

Нагадаємо, Постанова КМУ №231, була прийнята, ще 4 березня 2013 року, проте уряд минулої влади не давав можливості їй працювати ринку оцінки за новими правилами, які були запроваджені з прийняттям даної постанови.

Крім того, проти впровадження нових правил оцінки для цілей оподаткування, постійно виступали представники окремих саморигулівних громадських організацій, які багато років наповнювали свої кишені, за рахунок реалізації корупційних схем на ринку оцінки майна, які діяли до введення Постанови №231 в дію.