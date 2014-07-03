Став відомий покупець виставлених США на аукціон біткоінів на $18 млн

Бізнесмен із Силіконової долини Тім Дрейпер виявився «таємничим покупцем» біткоінів, які були виставлені на продаж Службою маршалів США, передає «Газета.Ru» з посиланням на The Financial Times.

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