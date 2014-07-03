Економіка Росії через агресію проти України скотилася в рецесію

До такого висновку прийшли економісти банку HSBC після аналізу ділової активності у виробництві та сфері послуг, передає Прайм.

Індекс PMI сектору послуг у червні зріс до 49,8 балу і залишився нижче критичного рівня у 50 балів, який розмежовує зростання і спад ділової активності.

Індекс обсягів виробництва становив 50,1 балу після травневих мінімальних за п'ять років 47,1 балу на тлі незначного зростання обсягів виробництва в обробних галузях у червні.

Обсяги нових замовлень в російській сфері послуг стабілізувалися, проте попит залишився слабким, а робочі місця продовжили скорочуватися десятий місяць поспіль. Рівень оптимізму досяг мінімальних значень за всю історію досліджень (з 2001 року).

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"У червні російська економіка продемонструвала нульові темпи економічного зростання, скотившись в технічну рецесію за підсумками першого півріччя 2014 року. Сезонно згладжені темпи скорочення ВВП могли зрости з 0,5% у першому кварталі 2014 року до більш значних за підсумками другого кварталу 2014 року. У минулому (принаймні з 2005 року), завжди було так, що щоквартальний Індекс PMI в середньому нижче критичної позначки 50.0 балу був порівнянний з падінням ВВП на сезонно згладженій квартальній основі", - прокоментував результати дослідження економіст Банку HSBC по Росії і країнам СНД Артем Бірюков.

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За його словами, базовим сценарієм для другого півріччя залишається стагфляція. Ефект низької бази поступово себе вичерпує, і у другому півріччі економіка РФ почне показувати негативну динаміку не тільки в квартальному вираженні, але й рік до року.

"Недавній сплеск геополітичної напруженості на тлі протистояння Росії та України, швидше за все, буде ще довго тяжіти над зростанням приватних інвестицій в основний капітал в Росії. Це буде перешкоджати відновленню економіки в 2014-15, незважаючи на значний обсяг інвестицій, очікуваний за підсумками газової угоди між Росією та Китаєм", - підсумовує Бірюков.

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За офіційними даними Росстату, в першому кварталі економіка РФ зросла на 0,9% в річному вираженні, однак порівняно з кінцем четвертого кварталу 2013 року скоротилася на 0,3%.