Долар на міжбанку подешевшав до 11,87 гривень

У четвер, 3 липня, до закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара підвищилися до 11,8000/11,8700 грн/дол. проти 11,8300/11,9000 грн/дол. на 12:00.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», котирування гривні щодо євро до закриття торгів підвищилися до 16,1050/16,2045 грн/євро проти 16,1520/16,2515 грн/євро, на 12:00.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3645/1,3665.

Щодо російського рубля котирування гривні до закриття торгів підвищилися до 0,3442/0,3452 грн/рубль проти 0,3452/0,3476 грн/рубль, на 12:00. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 34,2000 (-0,0605).

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Як повідомляв УНІАН, у середу, 2 липня, до закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 11,8300/11,8800 грн/дол., до євро - на рівні 16,1625/16,2350 грн/євро, до російського рубля - на рівні 0,3455/0,3476 грн/рубль.