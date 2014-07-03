В Україні створять центри підтримки експорту

Міністерство економічного розвитку і торгівлі створить центри підтримки експорту в рамках стратегії розвитку підприємництва в Україні та спрощення ведення бізнесу.

Про це повідомив директор департаменту зовнішньоекономічної діяльності Мінекономрозвитку Руслан Осипенко.

«З метою подальшого спрощення ведення бізнесу планується розробити стратегію розвитку і стимулювання підприємництва терміном на 3-4 роки», - сказав Осипенко.

"Планується створити спеціалізовані центри підтримки експорту", - додав він.

Зокрема, спеціалізовані центри підтримки експорту будуть надавати технічну допомогу експортерам. Центри будуть прояснювати для бізнесу питання умов цільового ринку, конкуренції, цінової політики, логістики, маркетингу і збуту товару, повідомив Осипенко.

Він також нагадав про мету міністерства вивести Україну в десятку кращих країн за легкістю ведення бізнесу.

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Як повідомляв УНІАН, за попередніми даними міністерства економрозвитку, за січень-травень 2014 року експорт українських товарів до ЄС зріс на 15%.

31 березня Міністерство економічного розвитку і торгівлі України подало на розгляд Верховної Ради 14 законопроектів щодо дерегуляції економіки.

Раніше міністр економрозвитку Павло Шеремета заявив, що однією з ключових завдань уряду є формування регуляторної платформи, що дозволяє Україні увійти до першої десятки країн за легкістю ведення бізнесу. Для цього Мінекономрозвитку має намір у найближчі кілька місяців зробити активні кроки з дерегуляції економіки, максимально використовуючи досвід провідних країн рейтингу Doing Business, таких як Грузія, Сінгапур, Гонконг, Малайзія та ін.