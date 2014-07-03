Власник проблемного «Південкомбанку» Циплаков вийшов зі складу його акціонерів

Основний власник проблемного «Південкомбанку» Руслан Циплаков вийшов зі складу акціонерів фінансової установи, повідомив банк у системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, раніше Циплаков володів 49,7405% акцій банку. При цьому донецька компанія "Глобус плюс" збільшила частку в статутному капіталі «Південкомбанку» до 23,9967% з 10%.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 26 травня ввів тимчасову адміністрацію в «Південкомбанк» строком на 3 місяці - до 25 серпня 2014 року.

Довідка УНІАН. «Південкомбанк» працює на ринку України з 1990 року. Основними акціонерами банку є Руслан Циплаков (45,4568% акцій у прямому володінні і 54,4827% - опосередковано) і компанія «Метал Юніон» (45,1208% і 9,3619%). Банк входить до складу промислово-фінансової групи «Метал Юніон», яка спеціалізується на металургії і гірничодобувному виробництві.

За інформацією ЗМІ, власник банку Циплаков є близьким другом сина екс-президента України Олександра Януковича. На початку березня правоохоронні структури провели в банку обшуки. Кореспондентський рахунок банку був заблокований, а готівкові кошти заарештовано.