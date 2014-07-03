ВР підтримала в першому читанні законопроект про переведення валютних кредитів у гривню

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проекту Закону «Про реструктуризацію кредитних зобов'язань з іноземної валюти в гривню» (№ 4185а-2).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 289 із 369 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроект, внесений народним депутатом Русланом Князевичем, передбачає, що реструктуризації підлягають зобов’язання за кредитом в іноземній валюті, що відповідає сукупності таких ознак: кредит було отримано споживачем у розумінні Закону "Про захист прав споживачів"; кредит було отримано на придбання житлової нерухомості або майнових прав на житлову нерухомість для власного проживання, яке є єдиним житлом фізичної особи та/або його сім'ї, та забезпечений цією нерухомістю або цими майновими правами; загальна сума несплачених зобов'язань за кредитом не перевищує 1 млн грн за офіційним курсом гривні до іноземних валют станом на 1 січня 2014 року; відсутність заборгованості за кредитом станом на цю дату або її погашення до моменту реструктуризації.

Реструктуризація зобов'язань за кредитом проводиться шляхом внесення змін до договору, які передбачають перерахування несплачених зобов'язань за кредитом у гривню за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим на дату проведення реструктуризації. Плата за користування кредитом після перерахування встановлюється до кінця дії договору зі змінами у розмірі фіксованої процентної ставки, яка діяла за кредитом до моменту реструктуризації.

Розмір щомісячного платежу за реструктуризованими зобов'язаннями не може перевищувати розміру місячного платежу за таким кредитом до його реструктуризації, перерахованим у гривню за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим станом на 1 січня 2014 року; частина зобов'язань позичальника, що визначається як різниця між сумою зобов'язань за кредитом на дату реструктуризації, перерахованою у гривню за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим на дату проведення реструктуризації, та сумою цих зобов'язань, перерахованою у гривню за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим на 1 січня, підлягає сплаті позичальником останніми платежами за графіком платежів за кредитом.

Такі зобов'язання позичальника можуть бути прощені банком на умовах та в порядку, визначених у договорі зі змінами.

Законопроектом також передбачається погашення зобов'язань за кредитом в іноземній валюті, забезпеченим іпотекою за рахунок передачі позичальником предмета іпотеки іпотекодержателю (банку). Така передача є підставою для припинення зобов'язань за кредитом, у тому числі якщо вартість предмета іпотеки є недостатньою для повного задоволення зобов'язань.

Голова Верховної Ради Олександр Турчинов закликав народних депутатів підтримати саме цей законопроект.

Він сказав: “Враховуючи катастрофічну ситуацію в економіці у зв'язку із продовженням бойових дій, у зв'язку із продовженням енергетичної блокади нашої країни будь-який проект, не збалансоввний з НБУ і Мінфіном, буде заветовано”.

За словами Турчинова, таким законопроектом є законопроект Князевича.

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Як повідомляв УНІАН, на розгляді у ВР було ще три законопроекти, авторами яких є народні депутати Олексій Кайда, Микола Рудьковський (їхні законопроекти не були підтримані), а також Михайло Опанасенко, законопроект якого не голосувався, бо перед цим був підтриманий законопроект Князевича.