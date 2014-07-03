Місія МВФ продовжить свою роботу в Україні до 9 липня - заява
21:34, 03 липня 2014Фінанси
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Оціночна місія ключового кредитора України Міжнародного валютного фонду, яка прибула в нашу країну 24 червня з метою вивчення поточного стану економіки України, має намір продовжити свою роботу аж до 9 липня поточного року.
REUTERS
Про це йдеться в заяві місії, текст якої є в розпорядженні УНІАН.
"На запрошення влади України в Києві з 24 червня працює очолювана Миколою Георгієвим місія Міжнародного валютного фонду (МВФ), присвячена першому перегляду програми в рамках дії угоди "Стенд-бай". Місія веде продуктивні дискусії з представниками влади щодо урядової комплексної програми економічних реформ, яка підтримана коштами програми "стенд-бай". З урахуванням швидкого темпу розвитку подій і безлічі питань, які потребують обговорення, місія продовжить свою роботу до 9 липня", - йдеться в заяві.
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