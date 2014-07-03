Місія МВФ продовжить свою роботу в Україні до 9 липня - заява

Про це йдеться в заяві місії, текст якої є в розпорядженні УНІАН.

"На запрошення влади України в Києві з 24 червня працює очолювана Миколою Георгієвим місія Міжнародного валютного фонду (МВФ), присвячена першому перегляду програми в рамках дії угоди "Стенд-бай". Місія веде продуктивні дискусії з представниками влади щодо урядової комплексної програми економічних реформ, яка підтримана коштами програми "стенд-бай". З урахуванням швидкого темпу розвитку подій і безлічі питань, які потребують обговорення, місія продовжить свою роботу до 9 липня", - йдеться в заяві.

Читайте такожМісія МВФ в Україні перевірить виконання бюджету та реформування економіки