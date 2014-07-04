Фонд гарантування не збирається знижувати розмір відшкодування за вкладами

Існуючий рівень відшкодування за вкладами через Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі 200 тис. грн відносно одного позичальника знижуватися не буде, повідомив журналістам заступник директора-розпорядника фонду Андрій Оленчик на прес-конференції.

«Існуючий рівень гарантій знижено не буде», - сказав він, відповідаючи на питання, чи можливе зниження гарантій фонду вкладникам або виключення короткострокових вкладів із системи гарантування в рамках нової концепції розвитку банківської системи до 2020 року, розробленої Національним банком України. «Але, можливо, будуть нові інструменти», - додав Оленчик.

За словами представника фонду, нинішній максимальний поріг у 200 тис. грн покриває зобов'язання проблемних банків щодо 99,3% вкладників. Також він нагадав, що перші виплати фонд проводив у 2001 році, вкладникам банку «Слов'янський», і з цього моменту фонд вже виплатив відшкодування 420 тис. вкладникам 45 банків на суму понад 9,5 млрд грн.

«Процес іде динамічно, незважаючи на наявність у лавах проблемних великих банків - «Форум» та «Брокбізнесбанк», - підкреслив Оленчик.

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У свою чергу, присутній на прес-конференції голова ради Незалежної асоціації банків України Роман Шпек повідомив, що представлена НБУ концепція розвитку банківської системи до 2020 року обговорювалася в асоціації, і банкіри спільно з НБУ мають намір працювати над питанням підвищення привабливості довгострокових депозитів у банках.

«Більша частина депозитів - короткострокова. При тому, що економіка потребує довгострокових кредитів. Але джерела таких ресурсів немає, і вкладник має право забирати кошти на першу вимогу», - пояснив банкір.

Як повідомляв УНІАН, українці воліють вкладати кошти в короткострокові та середньострокові депозити, на які припадає 99% загального обсягу депозитів. Залучені банками кошти на термін більше 2 років формують лише 1% депозитної бази фізичних осіб.