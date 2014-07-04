Інфляція в окупованому Криму досягла 17%

За підсумками січня-травня поточного року в окупованому Криму зафіксована інфляція на рівні 16,8%. Про це на нараді в Раді міністрів анексованого Росією Криму повідомив нелегітимний заступник міністра економічного розвитку РК Ян Латишев, передають "Новини Криму".

Читайте такожРосія дала команду кримським підприємствам не виплачувати борги перед Україною«Є проблема щодо недобросовісності окремих підприємств торгівлі, які, незважаючи на численні вмовляння, займаються спекуляціями», - зазначив заступник міністра.

Читайте такожОкупований Крим підрахував втрати від санкцій ЄСВін нагадав, що зростання цін пов'язане з об'єктивними причинами, серед яких майже дворазове збільшення пенсій, зростання доходів населення на 45%, подорожчання транспортних витрат кримських торговельних мереж.

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Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в травні порівняно з квітнем 2014 року прискорилася до 3,8%, в річному вираженні (проти травня 2013 року) інфляція прискорилася до 10,9%, з початку 2014 року (травень 2014 року до грудня 2013 року) - до 10,5%.