Долар на міжбанку піднявся до 11,90 грн

У п'ятницю, 4 липня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань до 11,7700/11,9000, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.

Котирування по євро-гривні пішли вниз до 16,0060/16,1850.

Ціни на російську валюту опустилися до 0,3427/0,3465.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися до 1,3599/1,3601 (четвер - 1,3656/58).

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Як повідомляв УНІАН, у четвер, 3 липня, на закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара склали 11,8000/11,8700.

Котирування гривні щодо євро становили 16,1050/16,2045.

Щодо російського рубля котирування гривні склали 0,3442/0,3452.

Нацбанк у четвер на ринок не виходив.