«Актив-Банк» слідом за картками VISA призупинив роботу MasterCard

«Актив-Банк» повідомив про тимчасове призупинення роботи емітованих банком платіжних карток системи MasterCard, повідомляється на сайті банку.

«Повідомляємо про тимчасове призупинення роботи платіжних карт MasterCard, емітованих «Актив-Банком», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що з 1 липня «Актив-Банк» тимчасово призупинив роботу емітованих банком платіжних карток системи VISA і рекомендував до відновлення їх роботи використовувати картки системи MasterCard або здійснювати безготівкові перекази коштів через мережу відділень банку.

Банк знову приносить свої вибачення за доставлені незручності і знову повідомляє, що його власники та керівництво докладають всі можливі зусилля для відновлення роботи платіжних карт, і обіцяє повідомити про відновлення працездатності карт додатково.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України за результатами проведеної перевірки «Актив-Банку» відніс банк до категорії проблемних. За інформацією НБУ, власники банку спільно з правлінням розробляють програму фінансового оздоровлення, після затвердження якої можливе надання стабілізаційного кредиту рефінансування від Нацбанку.

«Актив-Банк» (Київ р.) працює на ринку України з 2001 року і входить до групи середніх банків.

Згідно з інформацією на сайті банку, його основним власником є фінансова компанія «Актив Фінанс Груп», що володіє 97,0990% акцій банку. За інформацією деяких ЗМІ, раніше контрольний пакет акцій банку належав братам Андрію та Сергію Клюєвим, а в результаті продажу банку в кінці минулого року основним акціонером став член наглядової ради Ощадбанку Данило Волинець.

23 червня банк повідомив про намір збільшити статутний капітал на 75,8%, або на 237 млн грн шляхом додаткового випуску акцій, а також про плани залучити 150 млн грн на умовах субординованої позики.