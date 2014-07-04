Глава НБУ прогнозує зростання економіки України у 2015 році

Економіка України демонструє достатній рівень стійкості до шокових подій, і вже наступного року очікується відновлення зростання ВВП на рівні 1-2%, повідомляється на сайті Національного банку України з посиланням на голову НБУ Валерію Гонтареву.

«Незважаючи на складну ситуацію на сході країни, економіка України демонструє достатній рівень стійкості до шокових подій. Вже наступного року ми очікуємо на відновлення зростання ВВП на рівні 1-2% у зв'язку з поліпшенням інвестиційного клімату, реалізацією переваг від підвищення цінової конкурентоспроможності і структурними перетвореннями в економіці», - наводяться у повідомленні слова Гонтаревої. За її словами, оцінки НБУ досить близькі до оцінок експертів місії Міжнародного валютного фонду, яка працює зараз у Києві.

Гонтарева назвала першочерговим завданням Нацбанку повернення довіри до банківської системи і забезпечення її стабільності. За її словами, сьогодні важлива консолідація банківської системи, в якій принциповими є якість менеджменту банків, сучасний рівень корпоративного управління і прозорі джерела капіталізації банків.

Також голова НБУ нагадала, що регулятор поступово переходить до режиму інфляційного таргетування. «Не варто плутати політику гнучкого курсу з реальною конвертованістю гривні, перспектива якої вимірюється роками. А перехід до політики інфляційного таргетування буде поступовим, протягом близько 12 місяців», - пояснила Гонтарева. Вона також підкреслила, що інфляційне таргетування не можна розглядати без нормальної роботи ринків капіталу в країні, і це також одне із завдань НБУ.

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Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння реального ВВП України у 2014 році на 5% за прискорення інфляції до 16%, але очікує на поліпшення макроекономічних показників України у 2015 році.

Світовий банк прогнозує спад економіки України у 2014 році на 3%, і також прогнозує, що в 2015 році економіка України може показати зростання на 3% у разі невідкладного вжиття заходів щодо стабілізації ситуації в країні. Інфляція в Україні, за прогнозами Світового банку, становитиме 15% у 2014 році і 10,5% у 2015 році.

Європейський банк реконструкції і розвитку прогнозує падіння ВВП України за підсумками 2014 року на 7% за інфляції 14,4% на тлі ескалації насильства на південному сході країни і загальноекономічних проблем. Водночас в ЄБРР відзначають, що у 2015 році в економіці України будуть помітні ознаки стагнації, але, незважаючи на це, економіка вистоїть.

Кабінет міністрів прогнозує зниження ВВП України за підсумками 2014 року на 3% за інфляції 12-14%. Водночас, як заявляв міністр економічного розвитку і торгівлі України Павло Шеремета у травні поточного року, уряд може переглянути свій прогноз у зв'язку з нестабільною ситуацією, що триває на південному сході країни.

За даними Держстату, спад ВВП України у першому кварталі 2014 року порівняно з відповідним кварталом 2013 року (у постійних цінах 2007 року) становив 1,1%.