Долар на міжбанку подешевшав до 11,84 грн

У п'ятницю, 4 липня, на 12:00 на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара встановилися на рівні 11,7700/11,8400 проти 11,7700/11,9000 на відкритті торгів.

Як повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг, котирування гривні щодо євро на 12:00 підвищилися до 15,9900/16,0890 проти 16,0060/16,1850 на відкритті торгів.

Щодо російського рубля котирування гривні на 12:00 підвищилися до 0,3421/0,3445 проти 0,3427/0,3465 на відкритті торгів.

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Як повідомляв УНІАН, у четвер, 3 липня, на закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 11,8000/11,8700, до євро - на рівні 16,1050/16,2045, до російського рубля - на рівні 0,3442/0,3452.