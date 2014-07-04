Банки в Україні будуть контролювати за європейськими стандартами

Верховна Рада України ухвалила у другому читанні і у цілому проект закону про внесення змін до закону про банки і банківську діяльність у частині удосконалення управління банками і запровадження ефективної системи контролю і спостереження за банківською діяльністю, що відповідає європейським стандартам.

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосували 257 народних депутатів за необхідної кількості у 226 голосів.

Представляючи законопроект, народний депутат України, перший заступник голови парламентського Комітету з питань фінансів і банківської діяльності Олексій Кайда підкреслив: «Ухвалення законопроекту дозволить запровадити в практику діяльності банків і організації контролю за ними кращі світові стандарти. Це дозволить інтегрувати українську банківську систему у світову банківську систему і підвищить довіру до українських банків з боку суспільства».

Згідно з супровідними документами, законопроект розроблявся з 2010 року і був проголосований у першому читанні у 2013 році.

У пояснювальній записці до законопроекту наголошується, що документ істотно розширює роль ради з управління банком за допомогою надання йому повноважень з управління банком, захисту учасників, визначення стратегії розвитку банку і політики управління ризиками. «Водночас законопроект пропонує надати Національному банку право вимагати заміни члена ради банку у разі, якщо той неналежним чином виконує свої обов'язки», - зазначається у законопроекті.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Верховна Рада України ухвалила у другому читанні і в цілому закон про попередження негативного впливу на стабільність банківської системи.

Банківська система України за підсумками січня-квітня 2014 року одержала 4,452 млрд грн збитку, тоді як за аналогічний період минулого року прибуток банківської системи становив 4,087 млрд грн. Прибуток банківської системи України в 2013 році становив 1,4 млрд грн, що в 3,5 разу нижче за показник прибутку за підсумками 2012 року.