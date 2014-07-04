Депутати посилили вимоги до банків і розширили повноваження регуляторів

Верховна Рада України прийняла у другому читанні і в цілому закон про попередження негативного впливу на стабільність банківської системи.

За відповідний закон проголосував 231 народний депутат за необхідногго мінімуму в 226 голосів.

Перший заступник голови парламентського комітету з питань фінансів і банківської діяльності Олексій Кайда, представляючи законопроект, повідомив, що він є соціально значущим, оскільки передбачає вдосконалення процедури виведення проблемних банків з ринку.

Депутат також зазначив, що проект підтримується Національним банком. «На ухваленні цього законопроекту наполягав саме Національний банк», - сказав Кайда.

Депутати прийняли закон лише з третьої спроби, після того, як заступник міністра фінансів Віталій Лісовенко нагадав депутатам, що цей законопроект погоджений зі Світовим банком, і від його прийняття залежить надходження до держбюджету 1 млрд дол. до кінця року.

Прийнятий закон встановлює, що нормативно-правові акти Нацбанку набирають чинності після їх офіційного опублікування без реєстрації в Міністерстві юстиції.

Також встановлюється відповідальність банків за маніпуляції на грошово-кредитному ринку, при цьому Нацбанк має право встановлювати особливості банківського регулювання у разі стрімкого погіршення ситуації на фінансовому ринку, застосовувати санкції до банків чи їхніх власників.

Крім цього, підвищуються вимоги до статутного капіталу банку, який повинен бути не менше 500 млн грн (на поточний момент це 120 млн грн), розширюється перелік критеріїв для визначення проблемних або неплатоспроможних банків.

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Закон встановлює відповідальність керівників і власників банків за збитки та порушення інтересів вкладників та кредиторів і зобов'язує їх надавати фіндопомогу своїм банкам і розробляти план відновлення діяльності.

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Фонду гарантування вкладів фізичних осіб отримав право в судовому порядку вимагати у керівників і власників банків кошти для погашення заборгованості перед кредиторами, не погашеною після реалізації майна банку.

Також розширено повноваження Фонду, зокрема, йому дозволено застосування санкцій до банків за порушення законодавства про систему гарантування.

Фонд має право створювати спецзаклад для розрахунків з кредиторами неплатоспроможного банку та використовувати свої кошти для видачі кредитів приймає або перехідного банку під час виведення проблемного банку з ринку.

Передбачено спрощення покупки неплатоспроможного банку інвестором і порядок виведення неплатоспроможного банку з ринку за участю Міністерства фінансів України або держбанку.

Нагадаємо, що законопроект про попередження негативного впливу на стабільність банківської системи викликав бурхливу критику банкірів, оскільки на їхню думку, потребував суттєвого доопрацювання. Тим не менше, 17 червня Верховна Рада підтримала в першому читанні. На сайті парламенту текст законопроекту до другого читання відсутній.