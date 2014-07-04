Рада вводить спецподаток на прибуток для банків і кредитних спілок

Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів від капіталу» (4101а).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 267 із 307 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом удосконалюються норми Податкового кодексу, що має на меті створити умови для збільшення надходжень до бюджету, покращити адміністрування податків та забезпечити справедливість в оподаткуванні.

Законом планується ввести спеціальний податок на прибуток для банківських установ і кредитних спілок.

Крім того, передбачено комплексно реформувати податок на доходи фізичних осіб з доходів від капіталу, до яких відноситимуться дивіденди, проценти, роялті, доходи від цінних паперів із застосуванням при річному перерахунку прогресивної шкали податку.

З метою усунення схем податкової оптимізації з використанням інститутів спільного інвестування та фондів операцій з нерухомістю передбачено скасувати податкові пільги з податку на прибуток для інститутів спільного інвестування.

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Законом визначено критерії, при яких таке оподаткування не наступає.

Крім того, законом передбачено оподаткування при виплаті дивідендів та визначено умови, коли оподаткування не справляється.