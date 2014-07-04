НБУ відзначає зростання депозитів у банках

Обсяг депозитів фізичних осіб у банках України за червень цього року зріс на 0,4%, або на 1,5 млрд грн, без урахування валютних коливань, тоді як у травні відбулося їх скорочення на 4,3%, або на 15,8 млрд грн, повідомляється на сайті Національного банку України.

За інформацією НБУ, зростання залишків коштів фізосіб на рахунках банків у межах 2-5% зафіксоване в більшості областей України.

У Херсонській, Кіровоградській, Закарпатській і Житомирській областях кошти фізосіб зростали випереджаючими темпами - на 9,0%, 6,0%, 5,5% і 5,2%, відповідно.

Водночас, в Автономній республіці Крим і в східних областях, де тривають бойові дії, спостерігався відплив депозитів.

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Як повідомляв УНІАН, відплив депозитів в українських банках у травні прискорився. Зокрема, обсяг депозитів порівняно з квітнем знизився на 0,7% - до 376,7 млрд грн у національній валюті та на 5%, до 24,2 млрд дол., в іноземній валюті.