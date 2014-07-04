Парламент знайшов спосіб наповнити місцеві бюджети

Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування орендної плати за водні об’єкти до місцевих бюджетів» (№ 4076а).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 272 народних депутата.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що він розроблений на виконання пункту 3 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону «Про аквакультуру», за яким Верховна Рада доручила уряду розробити і подати до парламенту законопроект, який би врегулював питання щодо справляння орендної плати за водні об’єкти (їхні частини) та її зарахування до відповідних місцевих бюджетів.

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Законом «Про аквакультуру» шляхом внесення змін до Водного кодексу України змінено підхід надання водних об’єктів в оренду, а саме: водні об’єкти надаватимуться у користування за договором оренди земель водного фонду на земельних торгах у комплексі із земельною ділянкою органами, що здійснюють розпорядження земельними ділянками під водою згідно з повноваженнями, визначені Земельним кодексом України. Тобто в оренду водні об’єкти разом із земельними ділянками під ними, прибережними захисними смугами, смугами відведення надаватимуться органами, що розпоряджаються земельними ділянками під водним об’єктом, прибережних захисних смуг, смуг відведення одній й тій самій особі.

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У зв’язку із зміною підходу надання в оренду водних об’єктів разом із земельною ділянкою існує необхідність внесення змін до Бюджетного кодексу щодо зарахування орендної плати за водні об’єкти до відповідних бюджетів тих територій, де знаходяться водні об’єкти. Це стане додатковим джерелом наповнення місцевих бюджетів, забезпечення зацікавленості органів місцевого самоврядування у впорядкуванні, а також раціональному використанні водних об’єктів.

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