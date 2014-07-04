Суд заарештував $50 млн компанії Новинського

Господарський суд міста Києва заарештував кошти підконтрольної «Смарт-Холдингу» Вадима Новинського компанії Yernamio Consulting Limited (Кіпр) в розмірі 50 млн дол., раніше перераховані нею на рахунок у Національному банку України для оздоровлення банку «Форум».

Про це йдеться в постанові суду за позовом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про стягнення з власника ліквідованого банку «Форум» 2,315 млрд грн. (справа №910/13022/14).

«Заяву Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про вжиття заходів до забезпечення позову задовольнити... До вирішення спору щодо справи№910/13022/14 по суті і набуття рішення законної чинності вжити заходів до забезпечення позову шляхом накладення арешту на грошові кошти компанії Yernamio Consulting Limited в сумі 50 млн дол., які обліковуються на рахунку №32330401301 в операційному управлінні Національного банку України», - йдеться в постанові.

Суд повідомляє, що Фонд гарантування звинувачує компанію Yernamio Consulting Limited в бездіяльності як власника істотної участі ліквідованого банку «Форум» і не вживання своєчасних заходів, що призвело до негативних фінансово-економічних наслідків для банку і його неплатоспроможності, необхідності ліквідації та відшкодування депозитів вкладникам банку.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів ввів тимчасову адміністрацію в банк «Форум» з 14 березня і протягом цього періоду здійснював пошук інвестора для виведення банку з ринку.

У травні дочірня компанія «Смарт-Холдингу» Вадима Новинського, основного власника банку «Форум», перерахувала на спецрахунок НБУ 50 млн дол. для підтвердження серйозності намірів щодо оздоровлення банку і, за інформацією банку, планувала перерахувати другий транш у такому ж розмірі, після чого повинен був відбутися аудит і рекапіталізація банку власниками та інвесторами.

У червні «Альфа-Банк» (Україна) повідомив про проведення оцінки в проблемному банку «Форум» і готовність взяти на себе зобов'язання перед вкладниками фінустанови у разі прийняття рішення про купівлю частини його активів і пасивів, але згодом відмовився від покупки.

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Національний банк України ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку «Форум» 16 червня, і Фонд гарантування вкладів фізосіб почав процедуру виведення банку з ринку. У відповідь основний власник банку, «Смарт-Холдинг», повідомив про подання позову в суд з вимогою скасувати рішення про ліквідацію банку «Форум».

Банк «Форум» (Київ р.) працює на ринку України з 1994 року і входив до групи великих банків.