Держдума Росії вирішила зробити з окупованого Криму гральну зону

Держдума 4 липня ц.р. прийняла закон, що включає окупований Крим в перелік регіонів Росії, на територіях яких дозволяється створення гральних зон, передає ІТАР-ТАСС.

Документ був прийнятий депутатами в другому і третьому читанні.

Межі нової гральної зони будуть визначатися нелегітимними органами виконавчої влади Республіки Крим.

Читайте такожРада підтримала законопроект про вільну економічну зону Криму"Створення гральної зони в Республіці Крим сприятиме залученню додаткових інвестицій в регіон, створенню нових робочих місць, поповненню дохідної бази регіонального бюджету, - зазначав раніше перший заступник голови думського комітету з економічної політики, інноваційного розвитку і підприємництва Анатолій Карпов. - За експертними оцінками, бюджет Криму може отримати від створення гральної зони в рік до 25 млрд рублів".

Читайте такожОкупований Крим підрахував втрати від санкцій ЄСКрім того, на думку депутата, "можна очікувати збільшення потоку туристів в регіон, розвиток готельного бізнесу та сфери громадського харчування".

Читайте такожІнфляція в окупованому Криму досягла 17%Нелегітимний в.о. голови окупованої Республіки Крим Сергій Аксьонов раніше заявляв ІТАР-ТАСС, що гральна зона, швидше за все, буде розташована в Ялті, проте конкретний об'єкт поки не обраний. "Але вона буде перебувати локально в одному місці", - обіцяв він. За словами Аксьонова, обсяг інвестицій в будівництво гральної зони в Криму оцінюється в суму від 100 млн до 1 млрд доларів.

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